Salto in lungo giovanile: Larissa Iachipino da record, come mamma Fiona May

15 gennaio 2018

Buon sangue non mente e Larissa Iachipino ha ereditato le doti atletiche di mamma e papà: Fiona May, regina nel salto in lungo, e Gianni Iachipino, ex primatista nazionale dell'asta. Nel corso del pentathlon giovanile a Padova, Larissa ha incantato il pubblico con il volo indoor e l'atterraggio a 6.12 metri nel salto in lungo che l'ha proclamata migliore italiana di sempre tra le allieve indoor, al suo esordio. Il primato precedente era 5.94m.