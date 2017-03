Rugby, Eccellenza: Calvisano riparte, tonfo Viadana

12 marzo 2017

Non mancano le emozioni nella 13esima giornata del campionato di Eccellenza di rugby . Immediato riscatto per la capolista Calvisano che, dopo aver perso l'imbattibilità contro Mogliano , si rialza travolgendo i rivali del Delta Rovigo. Secondo è il Petrarca Padova che travolge il fanalino di coda Piacenza, staccato anche dalla Lazio, vincente con Mogliano. Ko a sorpresa di Viadana, raggiunta al quarto posto da San Donà.

Prova di forza della Patarò Calvisano che si mette alle spalle la sorprendente sconfitta di Mogliano, la prima in questo campionato, e si riscatta travolgendo 35-14 il Delta Rovigo, un match molto sentito, una rivalità che ha caratterizzato le ultime tre finali Scudetto. I bresciani dominano in lungo e in largo e infliggono ai veneti la terza sconfitta di fila. Alle spalle di Calvisano, prima con 59 punti, resiste il Petrarca Padova che sale a 49 dopo il facile successo per 33-0 sul fanalino di coda Sitav Piacenza.



Gli emiliani restano ultimi con 15 punti e vedono allontanarsi la Lazio, ora a +5. I biancocelesti, reduci da tre sconfitte, si rialzano battendo a sorpresa 27-12 il Mogliano, formazione che nel turno precedente aveva inflitto il primo stop alla capolista Calvisano. Appassionante anche la corsa per il quarto posto, l'ultimo utile per i playoff: Viadana scivola a Reggio Emilia col punteggio di 15-13 e viene agganciata a 30 punti da San Donà che a sua volta vince 17-16 lo scontro diretto con le Fiamme Oro, seste con 26 punti e a +1 su Mogliano.