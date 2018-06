Ronaldo l'atleta più famoso al mondo, poi LeBron e Messi

23 maggio 2018

Si può chiamare asso piglia tutto: Cristiano Ronaldo è lo sportivo più famoso al mondo. Ennesimo riconoscimento per il fuoriclasse del Real Madrid, che è riuscito a vincere sugli altri soprattutto grazie ai tanti followers che lo seguono sui social networks (121,7 milioni), staccando LeBron James (quasi 41 milioni) e Liones Messi (88 milioni). Ai piedi del podio Neymar, Roger Federer, Tiger Woods, Kevin Durant, Rafa Nadal, Stephen Curry e Phil Mickelson. Nella graduatoria sono stati presi in considerazione tre parametri: il numero di followers sui social (Facebook, Instagram, Twitter), gli accordi di sponsorizzazione e le ricerche effettuate su Google dagli utenti.



In tanti si aspettavano che almeno Valentino Rossi potesse entrare nella World Fame 100, vista la sua popolarità mediatica, ma le aspettative sono state deluse: nessun italiano. L'unico che pratica il proprio sport da noi è l'argentino Paulo Dyabala, inserito alla 29° posizione.



Il calcio domina su tutti gli altri quattordici sport compresi con 33 atleti, in cui è inclusa anche una calciatrice, Alex Morgan Carrasco (88°). La classifica conferma che lo sport sembri un affare da maschi ma l'attaccante dell'Orlando Pride e della nazionale statunitense è una delle undici sportive comprese, di cui Serena Williams è la regina in 12° posizione.



Rappresentanti unici per il proprio sport Conor McGregor (MMA, 18°), Lewis Hamilton (F1, 68°), Shaun White (Snowboard, 32°), Yuzur Hyan (Pattinaggio artistico su ghiaccio, 70°) e Linsdey Vonn (Sci, 95a). Detengono il titolo di migliore per disciplina, Virat Kohli (Cricket, 11°), Floy Mayweather (Boxe, 14°), Sun Yang (Nuoto, 17°), Tom Brady (Football americano, 38°) e Zhang Jike (Tennistavolo, 78°).