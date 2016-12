Roma 2024: Raggi, dopo la mozione lettera al Cio

22 settembre 2016

Prima la mozione da votare in Aula per dire no alle Olimpiadi, che sarà presentata dal M5S presumibilmente martedì, e poi una lettera della sindaca Virginia Raggi al Cio per esplicitare il no dell'amministrazione capitolina alle Olimpiadi che rovescia il si deciso durante la giunta di Ignazio Marino. Questi gli step che ora il Campidoglio prepara per chiudere la partita Roma 2024. Non ci sarebbe bisogno dunque di alcuna delibera.