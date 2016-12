Roma 2024, Malagò: "Progetto coraggioso e diverso garantito da Renzi" Il presidente del Coni incontra il numero uno del Cio: "La presenza del premier sarà un avallo"

21 gennaio 2016

Avanti tutta per Roma 2024. Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, insieme al premier Renzi è a Losanna per incontrare il numero uno del Cio, Thomas Bach: "Il nostro è un progetto coraggioso e diverso - ha commentato prima della visita ufficiale -. Niente cose inutili e grande condivisione. Tutto questo può essere una grande opportunità per Roma e per tutto lo sport, con una forte dinamica ecologista che stiamo portando avanti".

"Anticiperemo a Bach alcuni punti del nostro progetto che sarà presentato ufficialmente il 17 febbraio e in questi giorni abbiamo fatto visita a diverse federazioni internazionali per sensibilizzarle sull'ubicazione degli impianti. Renderemo partecipe anche Bach di tutto questo e la presenza di Renzi sarà un avallo ed una garanzia ulteriore".



Il premier in prima persona, ma anche il presidente del comitato Luca Montezemolo, sono i primi a trascinare con forza la candidatura di Roma ad ospitare le Olimpiadi del 2024. Un trio determinato che nella città svizzera visiterà Bach, il numero uno del Cio, prima del dossier da presentare il 17 febbraio. "L'Italia sta investendo molto sullo sport - ha scritto Renzi - e punta a vincere la sfida olimpica di Roma 2024. Non sarà facile, ma l'idea è che l'Italia torni a pensare in grande senza rinunciare ai propri sogni". "Se siamo venuti qui, è per vincerere", ha poi aggiunto.



Dal proprio punto di vista Bach vuole essere rassicurato sul fatto che gli atleti e i Giochi vadano dove sono ben accolti. Niente referendum però, ha ribadito Malagò, perché esiste il rischio di un'infiltrazione e di un mescolamento con le votazioni politiche per il Campidoglio. Tutto è in mano al progetto e l'incontro di oggi sarà un passo avanti nella sfida a Los Angeles, Parigi e Budapest che già stanno pensando ai budget e progetti concreti.

VEZZALI: "TUTTA L'ITALIA SOSTIENE LA CANDIDATURA" All'incontro con il Presidente del CIO, Thomas Bach, oggi non c'e' solo l'Italia sportiva ma l'intero Paese che vuole realizzare il sogno a cinque cerchi" E' quanto afferma in una nota la campionessa olimpionica di scherma Valentina Vezzali che e' anche deputato di Scelta Civica. "Siamo virtualmente vicini al Premier Renzi e al Presidente del CONI Malago' che, incontrando il vertice dello sport mondiale, ribadiranno il desiderio olimpico del nostro Paese. Ogni sportivo, soprattutto chi sa cosa significa ambire, conquistare e vivere un'Olimpiade, deve adoperarsi affinche' il sogno divenga realta'". La Vezzali, assieme ai parlamentari di Sc Bruno Molea, Giovanni Monchiero, ed Antimo Cesaro, rende noto di aver presentato alla Camera una mozione "che impegna il Governo a sostenere" la candidatura di Roma ai Giochi Olimpici e Paralimpici 2024. La mozione impegna il Governo anche ad "investire sullo sport come strumento per veicolare i valori positivi del vivere civile, quali l'integrazione ed i corretti stili di vita, ma anche come motore propulsore dell'orgoglio nazionale. Inoltre, coltivare il sogno olimpico significa anche pianificare una serie di interventi per riqualificare le strutture esistenti e sostenere lo sviluppo dell'impiantistica sportiva nazionale. Il percorso intrapreso dall'Italia per centrare un obiettivo tanto ambizioso, non puo' essere ostacolato da sterili posizioni politiche o logiche elettorali. Sara' il CIO, a Lima nel settembre 2017 a valutare la candidatura, ma non possiamo rinunciare alla sfida e soprattutto non possiamo non crederci"