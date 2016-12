Rio 2016, riconsegnata la medaglia d'oro rubata a Garozzo

25 novembre 2016

E' stata restituita, a Torino, la medaglia d'oro di Rio 2016 che era stata rubata allo schermidore Daniele Garozzo. Il furto durante un viaggio in treno da Roma verso il capoluogo piemontese, dove la medaglia e' stata poi ritrovata in un cassonetto dei rifiuti. L'oro olimpico e' stato riconsegnato dall'assessore allo Sport della Citta' di Torino Roberto Finardi. "Non ho parole per descrivere la gioia - ha detto Garozzo - temevo di non riaverla più".