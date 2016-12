Rio 2016, atletica: la IAAF deciderà sull'ammissione della Russia a giugno

21 aprile 2016

La Russia dovrà attendere il prossimo 17 giugno per conoscere se la propria federazione di atletica potrà partecipare alle Olimpiadi di Rio de Janeiro. La IAAF prenderà una decisione in merito all'ammissione o meno degli atleti russi durante il Consiglio di Vienna. Al momento la Russia è sospesa da tutti gli eventi di atletica dopo una serie di scandali legati al doping. Per ottenere il sì la federazione dovrà dimostrare un "cambio di cultura".