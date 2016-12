Riecco Mi Games con tre tappe

18 maggio 2015

Cos’è Mi Games? Il format Mi Games nasce nell’anno 2014, anno della sua prima edizione. Mi Games è una manifestazione multisport che comprende diverse discipline: calcio, basket, beach volley ed atletica che sono suddivise in tre categorie ciascuna (under 15, under 18, over 18). L’ evento nasce dall’idea di coinvolgere ragazzi e non solo in una settimana di sport e divertimento all’interno delle mura cittadine. Da qui nasce lo slogan “Live the city, Live the sport” che ampiamente risponde al messaggio che Mi Games vuole trasmettere. Da quest’anno Mi Games si propone di ampliare le discipline proposte con l’introduzione del calcio integrato e del basket in carrozzina. Per ampliare le fasce d’età coinvolte verrà introdotto un camp per bambini dai 6 ai 12 anni che durante la settimana parteciperanno a lezioni di sport e giochi di gruppo. Nel 2015 le tre tappe di Mi Games saranno a Milano dal 6 al 14 giugno, a Santa Margherita Ligure dal 6 al 9 agosto e in Rwanda dal 12 al 14 agosto. L’obiettivo del brand Mi Games è quello di realizzare, entro il 2020, un tour di dieci tappe a livello nazionale (sette città italiane e tre località balneari) che si concluderanno con le finali nazionali a settembre.

Tappa Mi Games Milano Mi Games nasce nel centro di Milano, in Via della Moscova al centro sportivo Play More. La passata edizione ha visto coinvolti circa 900 atleti e più di 3.000 persone. Nell’edizione 2015 sono previsti 1.500 atleti suddivisi per età nelle diverse discipline. La tappa milanese prevede svariate attività collaterali tra cui aperitivi a tema (Spotlime, Esn, Okapia, Pikablink), tornei di calcio balilla, tornei di subbuteo ed altre attività ricreative. La novità dell’anno 2015 è l’introduzione del camp multisport per bambini (2002‐2008) Il camp infrasettimanale prevede durante la giornata sia lezioni tecniche che momenti di svago sempre associati allo sport.

Tappa Mi Games Santa Margherita Tra le novità di Mi Games 2015 vi è la tappa a Santa Margerita Ligure una delle più famose località balneari situate nel golfo del Tigullio. I giardini a mare, nel pieno centro della cittadina, ospiteranno Mi Games dal 6 al 9 agosto e, per la prima volta, la manifestazione sarà allestita interamente in piazza. Il torneo multisport comprenderà il basket, il calcetto, il beach volley, l’atletica e la pallanuoto. Il tutto sarà accompagnato dalla muscia e il djset di Radio NumberOne.

Progetti charity e tappa Mi Games Rwanda L’obiettivo di Mi Games tramite diverse iniziative è quello di sostenere due diversi progetti charity. Mi Games già dalla passata edizione è legata a “Italia por Colombia” associazione di Ivan Cordoba. Durante la tappa di Milano viene allestita la “Gabbia” in cui si disputa un torneo di calcetto 2vs2. L’ intero ricavato è devoluto ad un progetto di sostentamento alimentare per i bambini colombiani. Mi Games da quest’anno collabora anche con “Okapia”, onlus nata da poco, ed insieme realizzeranno un’ulteriore tappa Mi Games in Rwanda. Mi Games Rwanda si svolgerà dal 12 al 14 agosto 2015 nella cittadina di Rulindo . Tutti i partecipanti della manifestazione africana saranno premiati con delle borse di studio per il successivo anno accademico. L’obiettivo di Mi Games Rwanda è quello di portare la manifestazione nella capitale Kigali rendendo il progetto autosostenibile.

Mi Games è un’associazione sportiva dilettantistica nata sotto forma di start‐up in cui collaborano diversi ragazzi. La nostra peculiarità è quella di apportare ciascuno qualcosa di diverso e di formare un gruppo eterogeneo ma ben consolidato.

Il progetto Mi Games nasce dalla determinazione e dalla voglia di mettersi in gioco di alcuni giovani ragazzi. In pochi più di un anno ho visto l’evento crescere e, in poco più di un anno, siamo riusciti a portare la manifestazione al di fuori delle mura regionali, in Liguria e al di fuori di quelle nazionali, in Rwanda. Siamo molto orgogliosi della nostra piccola start‐up e di come riusciamo a fare sport con tutti e per tutti. L’energia che ci contraddistingue è il riflesso dell’entusiasmo che i piccoli e grandi sportivi ci trasmettono. Non vediamo l' ora che inizi il 2015 targato Mi Games per poi poter programmare la stagione 2016 che ci vedrà impegnati in due nuove tappe a livello nazionale.

L’intera manifestazione di Mi Games è supportata dai patrocini a livello regionale e comunale. A livello sportivo Mi Games è patrocinata dal Coni e dalle federazioni sportive oltre che dal CSI. Lo sponsor tecnico di Mi Games sarà adidas, nome che significa a livello mondiale, competenza in tutti i settori dello sport. La manifestazione ha chiuso diverse collaborazioni con i seguenti brand: Audi (Sesto autoveicoli), Vodafone, L’Oreal, San Carlo, Vittoria Assicurazioni (Pogliaghi Ruggero), Space23, La Gazzetta dello Sport, Cisalfa, UbiBanca, Vitaldent, Nilox, Redbull, PowerVolley, Atlethic Elite, HSC, Rucker Park e Radio Number One. Inoltre è supportata a livello locale da Orologieria Luigi Verga, Armani Junior Program, Springa, Dolce Vita Caffè, Dab, Trattora del Corso, Rude Love, Malph. Tutti i servizi di ristorazione sono affidati allo Spazio Donizetti, realtà gastronomica, che lavora con singoli produttori utilizzando sempre prodotti a km zero.