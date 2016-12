Quanto vale il brand: piove oro sul calcio europeo, ma l'Italia è fuori dalla top ten

23 ottobre 2015

Il valore del brand, un chiodo fisso per i dirigenti di ogni società al mondo. A maggior ragione nello sport, dove la voce prestigio smuove una fetta consistente degli investimenti di sponsor e soci.

Forbes ha stilato la classifica delle squadre e degli atleti "dal nome più pesante": nel primo caso è stato stimato il valore societario al netto di fattori come bacino d'utenza e lega di appartenenza; per quanto riguarda gli sportivi, Forbes ha calcolato le entrate sottraendo i guadagni medi degli atleti più pagati nello stesso settore.