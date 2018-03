PyeongChang 2018: Fontana e Bertagnolli consegnano il tricolore a Mattarella

27 marzo 2018

"Partivamo da uno 0 di Sochi, ci siamo fatti onore. Sappiamo che quanto questi ragazzi hanno saputo fare sulle nevi e sul ghiaccio e' stato qualcosa di straordinario. Il movimento paralimpico mondiale e' cresciuto tanto e in Corea e' stato il trionfo dello spirito umano. Siamo fieri delle cinque medaglie che abbiamo conquistato". Lo ha detto il presidente del Comitato italiano paralimpico, Luca Pancalli, rivolgendosi al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia di riconsegna del tricolore al Quirinale. Ringraziando il Capo dello Stato "perche' in un momento cosi' delicato per il nostro Paese ha trovato ancora una volta il tempo per riceverci dopo Olimpiadi e Paralimpiadi", Pancalli ha quindi aggiunto: "Abbiamo la piccola presunzione e l'orgoglio di rappresentare un pezzettino di welfare del Paese. Ma un pensiero oggi lo voglio dedicare anche a tutti coloro che non sono saliti sul podio. Perche' erano li' a rappresentare comunque fieri e orgogliosi il nostro Paese".

FONTANA: "LA BANDIERA MI HA DATO UNA CARICA PAZZESCA"

"E' stato davvero qualcosa di incredibile, la bandiera mi ha dato una carica pazzesca, quella spinta in piu' che una volta in pista sono riuscita a tirare fuori, una grinta che avevo ma non riuscivo a esprimere da tempo". Cosi' Arianna Fontana, olimpionica dello short track e portabandiera alle Olimpiadi invernali di PyeongChang, poco prima della cerimonia di riconsegna al Quirinale del tricolore. Archiviata la parentesi dei Giochi, resta il dubbio per il futuro: "Non ci sto ancora pensando - ammette - per ora ho tante cose in mente e tante premiazioni come queste. Finito questo periodo saprete, intanto posso dire che ho in mente qualche progetto personale e professionale anche con mio marito Anthony Lobello, dipendera' se continuero' a pattinare oppure no, vedremo. Rimaniamo sul fifty fifty. Ora andro' in vacanza in Florida, al caldo. Di montagna e freddo ne ho avuto abbastanza". Resta l'ottimismo sul gruppo azzurro in vista dei Giochi di Pechino nel 2022: "Siamo tanti giovani e per alcuni non e' andata come volevano - conclude - quindi vorranno andare a Pechino e fare molto meglio- sicuramente c'e' da sperare che sara' una spedizione ancora piu' bella e vittoriosa di questa di PyeongChang".