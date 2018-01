Pyeongchang 2018, bob donne: Giamaica ai Giochi Olimpici 30 anni dopo gli uomini

16 gennaio 2018

La squadra di bob femminile giamaicana di bob si è qualificata per le Olimpiadi invernali, in programma a febbraio in Corea del Sud a Pyeongchang, 30 anni dopo l'ultima apparizione di una squadra proveniente dalla nazione caraibica. In quell'occasione fu il team maschile a partecipare ai Giochi di Calgary nel 1988, il cui exploit ispirò il film del 1993 'Cool Runnings' (Quattro sottozero, ndr).



La squadra di bob femminile, composta da Carrie Russell, Audra Segree e Jazmine Fenlator-Victorian, ha raggiunto la qualificazione lo scorso fine settimana. La Fenlator-Victorian, che ha doppia cittadinanza sia statunitense che giamaicana, ha rappresentato gli Stati Uniti alle Olimpiadi di Sochi 2014 prima di tornare a gareggiare per la Giamaica.



Ai microfoni dell'emittente statunitense NBC lo scorso novembre, la Fenlator-Victorian aveva dichiarato: "Sebbene le mie compagne possano avere un'esperienza limitata nel bob, sono quelle con maggiori abilità fisiche, tenacia mentale e che dedicano tanto tempo all'allenamento".