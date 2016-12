Pugilato: Pacquiao rischia una squalifica

Alla vigilia dell'incontro la Commissione medica ha respinto la richiesta di Pacman di usare un farmaco per alleviare il dolore, sostenendo che la segnalazione dell'infortunio era stata fatta all'ultimo momento, mentre nei questionari e nei controlli medici effettuati nelle settimane precedenti al combattimento, come da regolamento, e sottoposti alla Commissione lo staff di Pacquiao non aveva mai fatto cenno ai problemi alla spalla destra, che risalirebbero addirittura al marzo scorso.



Ora la decisione di acquisire nuovi elementi sulla vicenda da parte del procuratore generale dello Stato, dopodiche' a carico del campione filippino potrebbero scattare una sospensione della licenza di combattimento o una multa. Lo staff di Pacman si e' difeso sostenendo che l'infortunio alla spalla, e l'uso periodico di antiinfiammatori in allenamento era stato comunicato per tempo all'agenzia antidoping degli Usa, che aveva anche approvato l'uso del farmaco.