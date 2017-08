Pugilato, Mayweather: "Era il mio ultimo incontro"

27 agosto 2017

“Questo è stato il mio ultimo match. Sono sicuro, non ho motivo per tornare” queste le parole di Floyd Mayweather nel corso della conferenza stampa che si è tenuta dopo la vittoria su Conor McGregor nel match evento di Las Vegas . Il pugile ha ottenuto la sua 50ma vittoria da professionista senza perdere mai un incontro, battendo così il primato del suo idolo Rocky Marciano.

“Rocky Marciano è una leggenda e non vedo l'ora di essere con lui nella Hall of fame un giorno" ha detto il pugile in conferenza.



Grazie a questo evento il 40enne si è intascato oltre 300 milioni di dollari: "Facciamo delle cose stupide a volte, ma io non sono un pazzo. Se vedo l'opportunità di fare 300 milioni in 36 minuti perché no. Devo farlo. Ma questa è stata l'ultima volta, avete la mia parola" ha concluso.