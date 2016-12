Poggiali, acrobazie con il quad

21 dicembre 2015

In questo video le acrobazie di Roberto Poggiali, stuntment specializzato in evoluzioni con il Quad. Non solo una passione la sua, ma una vera e propria professione. La carriera di Roberto è in continua salita, le sue prodezze hanno fatto il giro del Mondo, ed ha partecipato a moltissimi programmi televisivi nazionali ed internazionali. E' considerato infatti uno dei migliori stunt rider Europei al Quad.