Pistorius, via le protesi: in aula cala il silenzio

15 giugno 2016

Pistorius si leva le protesi e in aula cala il silenzio. E' successo nel tribunale di Pretoria, durante il processo per l'omicidio della fidanzata Reeva Steenkamp. Una scena toccante e dolorosa, ma ritenuta necessaria dai legali del campione per mostrare ai giudici come Oscar si muoveva in casa la notte de delitto. Visibilmente scosso, Pistorius prima si è seduto su una panca e si è tolto le protesi, poi ha iniziato a camminare.