Pistorius, rissa in carcere: ferito

12 dicembre 2017

Nuovi guai per Oscar Pistorius. Stando al Daily Mail, l'ex campione paralimpico sarebbe rimasto ferito nel corso di una rissa scoppiata ad Atteridgeville, il carcere alla periferia di Pretoria in cui sta scontando una pena a 13 anni per l'omicidio della fidanzata Reeva Steenkamp. Al momento non è ancora chiara la dinamica dei fatti, ma se fosse stato Pistorius a iniziare la lite, l'ex campione potrebbe perdere i suoi privilegi.