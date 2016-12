Pistorius ricoverato in ospedale: avrebbe tentato il suicidio

7 agosto 2016

L'ex campione paralimpico Oscar Pistorius , che sta scontando sei anni di prigione per l’omicidio della sua fidanzata Reeva Steenkamp , è stato ricoverato in un ospedale di Pretoria dopo aver tentato il suicidio tagliandosi le vene dei polsi. A sostenerlo il settimanale sudafricano City Press, che cita un detenuto del carcere di Pretoria, e la Bbc: "Si è inferto diversi tagli ai polsi e i medici lo hanno curato con delle bende".

Pistorius è stato portato al Kalafonh Hospital, una clinica privata della capitale sudafricana, dove è arrivato in condizioni serie, ma stabili. I dottori lo hanno medicato e dopo poche ore, per evitare il rischio di fuga, "Blade Runner" è stato riportato nella sua cella. Secondo Singabakho Nxumalo, portavoce del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria che ha annunciato che sarà aperta un’inchiesta sull’accaduto, Pistorius avrebbe raccontato di essersi ferito cadendo dal letto, ma due guardie penitenziarie avrebbero riferito alla stampa locale di aver trovato alcuni coltelli all'interno cella della medaglia d'oro paralimpica.

Durante l'udienza decisiva in cui è stata emessa la sentenza contro Pistorius, il legale difensore dell'ex atleta aveva dichiarato che il suo cliente stava soffrendo di una grave depressione, motivo per cui aveva chiesto al giudice gli arresti domiciliari per scontare la pena detentiva. Pare che circa tre settimane fa nella cella del sudafricano fossero stati trovati alcuni farmici e delle forbici. Secondo la sentenza di condanna, Oscar Pistorius ha ucciso la sua fidanzata la mattina del 14 febbraio 2013 nella sua casa e ha sparato quattro volte attraverso la porta del bagno. L'atleta aveva detto che in quel momento pensava che un intruso si fosse chiuso in bagno, invece c'era la sua ragazza Reeva Steenkamp, con la quale aveva avuto dei forti litigi. Dopo la condanna a sei anni di carcere, il pubblico ministero sudafricano ha annunciato che farà appello perché la condanna risulta "troppo indulgente".