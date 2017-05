Piazza di Siena, tre motivi per esserci

4 maggio 2017

IL CUORE OLTRE

In un concetto semplice ed efficace il claim della campagna di comunicazione che caratterizzerà l’85ma edizione di Piazza di Siena (24-28 maggio) e accompagnerà l’evento in una metamorfosi che avvicini il grande pubblico al mondo dell’equitazione. Una visione chiara: la centralità dello sport, il fascino di una disciplina in cui il binomio cavallo-cavaliere restituisce incanto e la centralità di Villa Borghese che verrà ulteriormente valorizzata per la cittadinanza attiva di Roma.



C’è questo e molto altro nel progetto presentato da CONI e FISE, un disegno che curerà ogni dettaglio, a partire dal Portale d’Ingresso da Piazzale delle Canestre che trae ispirazione dalle voliere dell’Uccelliera di Villa Borghese: la leggerezza della struttura metallica, funzionale ed estetica, è un invito “open” al pubblico della manifestazione, che respirerà la storicità della Villa e riceverà in un unico colpo d’occhio la maestosa unicità della location.



L’ovale di Piazza di Siena diventa così una piattaforma aperta alla condivisione, non soltanto sui social media – che saranno comunque attivati in maniera consistente – ma anche a personaggi delle più svariate eccellenze in Italia, tutti uniti dalla comune passione per i cavalli. Di questa attivazione, coinvolgente e appassionata, saranno ambasciatori i migliori cavalieri azzurri impegnati a Piazza di Siena, testimonial oltre che del grande sport, anche del lifestyle che sottolinea il fascino e l’eleganza di questa disciplina.



L’effetto cambiamento, che vuole riportare alla luce il binomio Roma-Piazza di Siena, cresce e si sviluppa sulla rivalutazione dell’ambiente: un percorso attraverso le bellezze architettoniche presenti nella Villa a cui viene ridata luce e importanza. Dal tempio di Diana, alla Casina Raffaello, alla Casina dell’Orologio, tasselli di un mosaico ricco di storia, cultura e arte, capolavoro di uno straordinario gioco di armonie ed equilibri che vogliono e devono rimanere inalterati, ma allo stesso tempo rinnovati. La vision, che si basa sulla percezione dell’ambiente dall’alto, vuole una rifioritura di un luogo iconico. L’eleganza è nelle simmetrie degli spazi che verranno valorizzati e rispettati donando nuovamente centralità all’esclusività della location e all’unico vero protagonista dell’evento, il cavallo: maestoso, potente, nobile.



Un progetto dal tono alto e aspirazionale, in grado di raggiungere il cuore pulsante di Roma e del panorama internazionale. Con un impegno preciso: sostituire in tempi rapidi la sabbia dell’ovale, che avrà ospitato le gambe di cavalli magnifici, con un prato di erba naturale che utilizzerà il prato dello stadio Olimpico e si avvarrà di un impianto di irrigazione autonomo. Sarà un processo di manutenzione che durerà molti anni e riguarderà non soltanto Piazza di Siena, ma l’intera Villa Borghese. Un invito alla pratica sportiva per il maggior numero di persone, una mission su cui CONI e FISE stanno lavorando da tempo con il cuore oltre.