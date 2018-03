Paralimpiadi 2018, si comincia: l'Italia sfila con il portabandiera Florian Planker

In Corea del Sud sono ufficialmente scattate le Paralimpiadi 2018, inaugurate con una suggestiva cerimonia d'apertura allo Stadio Olimpico di PyeongChang. L'Italia, guidata dal nostro portabandiera Florian Planker, è pronta a stupire dopo la deludente edizione di Sochi 2014, dove gli azzurri chiusero con zero medaglie all'attivo. Sono 26 gli atleti italiani che saranno impegnati in gara fino al prossimo 18 marzo.