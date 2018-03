Paralimpiadi 2018: Bertagnolli, una nuova luce per l'Italia

Sì, ora ci sono le Olimpiadi e nella prima gara dei Giochi, in discesa, è subito bronzo. Poi le prove generali con l'argento nel SuperG e poi, il giorno prima dell'apoteosi, la grande delusione nella Supercombinata dove, insieme alla straordinaria guida Fabrizio Casal, era il super favorito. Una gara, quella della Supercombinata, persa per uno sci di Fabrizio che si stacca in curva e cancella in un secondo un lavoro di tre anni. Un episodio che può diventare mazzata o benzina, a seconda di come lo si decida di interpretare. Per loro diventa una scossa che scatena il fuoco di stanotte, documentato dai numeri extraterrestri con cui spazzano via la concorrenza. Nella prima manche dello slalom gigante, Giacomo e Fabrizio azzannano la pista con una ferocia e una determinazione spaventose, chiudendo la loro dimostrazione di forza con 3"37 sul secondo. Alla fine, con il crono che nella seconda manche si ferma a 2:10.51, la distanza rifilata al primo inseguitore sarà addirittura di 5"08. Un abisso, un mondo. Onnipotenza pura.



Qualcosa che accade soltanto se ogni cellula del tuo corpo è pronta per simili traguardi. Succede soltanto se mente, cuore e viscere si allineano per anni, in vista di un capolavoro appena entrato nella storia. Come sia possibile tutto questo? Il segreto viene svelato direttamente da Giacomo sabato scorso, dopo la prima medaglia olimpica conquistata in discesa: "Tre anni di duro allenamento, sacrifici, gioie e sconfitte. Tutto per un attimo come questo, in cui ti dimentichi di ogni cosa e capisci solo che il più grande risultato che hai raggiunto non sta in quello che hai ottenuto, ma in chi sei diventato".