Paralimpiadi 2016: muore ciclista iraniano dopo una caduta

17 settembre 2016

Tragedia alle Paralimpiadi. Ha perso la vita il ciclista iraniano Bahman Golbarnezhad, che ha battuto la testa in una caduta in discesa nel primo giro della prova in linea. La ruota della sua bicicletta si sarebbe incastrata in una canalina di cemento facendogli perdere il controllo. Golbarnezhad era impegnato nella road race C4-5 di ciclismo. E' stato il comitato olimpico iraniano a ufficializzare il suo decesso.