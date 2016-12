Paralimpiadi 2016, handbike: immenso Zanardi, è medaglia d'oro!

14 settembre 2016

La Paralimpiade di Rio si apre alla grande per Alex Zanardi che vince la medaglia d'oro nella cronometro di 20 km categoria H5 della handbike e centra il quarto successo olimpico dopo i due ori e l'argento conquistati 4 anni fa a Londra. L'ex pilota emiliano, vicino ai 50 anni, ha dovuto compiere una grande rimonta perchè a metà gara era in terza posizione: poi il grande sprint nella seconda metà della prova e l'exploit col miglior tempo, 28'36"81, che gli ha regalato l'oro. Alle sue spalle l'australiano Tripp, argento, e l'americano Sanchez, bronzo.



"E' stata una gara durissima, non so come ho fatto. Una faticaccia incredibile, non so cosa mi è rimasto per le prossime gare, ma intanto questa è presa", ha detto al termine della gara. Poi la dedica speciale a Gianmarco Tamberi, lo sfortunato saltatore in alto che ha dovuto saltare le Olimpiadi per un infortunio: "Ho tante dediche da fare per questa gara, a mia mamma che mi ha messo al mondo, a mia moglie Daniela che amo tanto, a mio figlio per cui darei la vita. Ma siccome sono ancora un ragazzino e ho tanti progetti e qualche soddisfazione ancora me la voglio togliere dedico questa medaglia a Tamberi. Sei forte e ti rifarai dalla botta che hai preso prima di Rio".



Poco prima del trionfo di Zanardi l'Italia aveva festeggiato un'altra medaglia dal ciclismo: sempre nella cronometro, ma categoria C1, Giancarlo Masini ha conquistato la medaglia di bronzo. L'azzurro, 36 anni, si è visto sfumare l'argento per pochi centesimi ma era ovviamente commosso del suo risultato: "Tre anni fa ero in ospedale, in rianimazione, con una vertebra rotta. Ora sono qui e tocco il podio. Posso guardare il mondo dall'alto. Sono un'altra persona".