Pallanuoto: triplete Pro Recco, trionfo in Champions League

30 maggio 2015

La Pro Recco conquista il triplete e riscrive la storia della pallanuoto. I liguri, dopo la Coppa Italia e il decimo scudetto consecutivo, hanno alzato a bordo piscina anche la Champions League battendo 8-7 in finale i croati del Primorje. Un successo storico perché l'ottavo in Europa: staccati nell'albo d'oro Mladost e Partizan. Per la Pro Recco un risultato eccezionale con le oppiette di Jokovic, Ivovic e Figlioli.