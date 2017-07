Pallanuoto, Settebello agli ottavi; 13-5 all'Australia

21 luglio 2017

Buona prova del Settebello che batte l’ Australia 13-5 nell’ultima giornata dei gironi di qualificazione dei Mondiali di Budapest. Non bastano però le otto reti di vantaggio agli azzurri, che per passare per primi, ai danni dei padroni di casa dell’Ungheria, dovevano vincere con oltre dieci reti di scarto. Niente da fare per uomini di mister Campagna, che agli ottavi di finale affronteranno il Kazakistan , giunto terzo nel gruppo A.

Partono forte gli uomini di mister Campagna, che, grazie alle reti di Bodegas e Presciutti, si portano sul 2-0 dopo soli tre minuti di gioco. Reagiscono gli australiani che vanno in rete con Younger, ma è ancora Bodegas, che con due reti, porta il Settebello sul risultato di 5-2 alla fine del primo tempo. Nel secondo parziale sono ancora gli azzurri a controllare il gioco e grazie ai gol di Aicardi, Di Fulvio e di capitan Figlioli, si portano in vantaggio 8-2 all’intervallo lungo. Nel terzo periodo parte male il Settebello, che subisce il pressing degli Australiani, entrati in acqua con un atteggiamento diverso rispetto ai primi due parziali. Le reti di Fannon e Ford portano l’Australia sul risultato di 8-4; ci pensa Figlioli con due reti a riportare gli azzurri in vantaggio di sei lunghezze (10-4).



Nel finale di tempo gli uomini di mister Campagna sbagliano, con Aicardi e Bodegas, due facili occasioni da gol; ne approfitta Edwards che all’ultimo secondo del terzo periodo realizza la rete del meno cinque (10-5). Nell’ultimo periodo sbaglia troppo il Settebello, prima con Bodegas che tira fuori da posizione ravvicinata e poi con Figlioli, che colpisce la traversa. Nel finale di tempo, la doppietta di Renzuto e la rete di Di Fulvio, portano l’Italia sul 13-5, ma ormai è troppo tardi per segnare altre 3 reti, che avrebbero consentito al Settebello di passare come prima nel girone e accedere direttamente ai quarti.