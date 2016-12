Pallanuoto: Pro Recco campione d'Italia

La Pro Recco batte il Brescia 11-7 e conquista il 29° scudetto della sua storia, il decimo consecutivo. Una vera e propria impresa che fa della Pro la squadra che ha ottenuto la più lunga striscia di successi in Italia. Gara 3 non è stata facile affatto: gara anzi in salita con Brescia che va sul 3-0 dopo 5 minuti. Da lì la grande rimonta: pareggio con un gran tiro di Fondelli a metà della seconda frazione, poi il primo doppio vantaggio (6-4) con una palombella di Fondelli. Infine una girata di Aicardi e due perle di Pijetlovic, prima di dare il via alla festa.