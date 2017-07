Pallanuoto, Mondiali di Budapest 2017: Setterosa ko ai quarti

24 luglio 2017

Niente da fare per il Setterosa che soffre contro la forte difesa delle russe, organizzata e fisica, fermandosi sul 9 a 8. E' stata una gara estremamente equilibrata con un primo quarto sofferto e terminato sotto di 3 reti che ha portato poi l'Italia a reagire, realizzando una rimonta nel secondo, terminato 4-4. Il continuo botta è risposta non si è interrotto con le due squadre che si sono trovate a iniziare l'ultima frazione sul 7-7. Fatale proprio quell'ultimo quarto per la Emmolo e compagne che, nonostante i numerosi tentativi, non sono riuscite a trovare il pari, con la gara terminata 9-8 in favore della Russia.



Soddisfatto della prestazione a fine gara il tecnico delle azzurre Fabio Conti, nonostante non nasconda il suo rammarico per il risultato: "Fino ad oggi le ragazze avevano dimostrato di essere impeccabili, e anche oggi hanno mostrato di avere qualcosa dentro - ha spiegato -. Ce la siamo giocati fino all'ultima palla contro una squadra arrivata terza alle Olimpiadi, non sono soddisfatto del risultato ma ci sono molte cose positive da cui ricominciare".