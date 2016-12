Pallanuoto, il Settebello vince davanti all'Opera House

19 dicembre 2015

Cornice insolita per la seconda delle tre amichevoli del Settebello di pallanuoto, impegnato in un "common training" con l'Australia: gli azzurri del ct Sandro Campagna, infatti, hanno sfidato e battuto la Nazionale di casa in un campo di gioco allestito a poca distanza dalla famosa Opera House di Sydney, le cui avveniristiche linee architettoniche caratterizzano tante istantanee della città. A Campbell's Cove, questo il nome esatto della spettacolare location allestita nel porto, gli azzurri si sono imposti per 14-10 (parziali 3-1, 5-2, 4-5, 2-2): quattro reti di Gallo, tre di Aicardi, due di Giorgetti e Giacoppo, una di Gitto, Luongo e Fondelli.