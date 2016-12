Pallanuoto, Europei donne: Grecia ko, Italia in semifinale

20 gennaio 2016

Il Setterosa è in semifinale! L'Italia batte 10-4 la Grecia nei quarti di finale e prosegue la sua corsa agli Europei di pallanuoto che si stanno svolgendo a Belgrado. Le ragazze del ct Fabio Conti tengono sempre in mano la gara e si godono le ottime prove di Di Mario e Radicchi , tripletta per loro. Il Setterosa resta imbattuto e stacca il biglietto per la semifinale dove domani alle 17.15 l'Ungheria che ha battuto la Francia.

Grande prova di forza e solidità dell'Italia della pallanuoto femminile che, dopo aver vinto ieri pomeriggio in volata 9-8 contro la Spagna per il primo posto nel girone B, torna in vasca a Belgrado dopo nemmeno 24 ore di riposo e batte 10-4 la Grecia per volare in semifinale, la 14esima nelle ultime 14 edizioni degli Europei. Le azzurre del ct Fabio Conti sbloccano subito il match dopo poco più di un minuto con Arianna Garibotti per l'1-0.



Nel secondo periodo il Setterosa resiste alla replica della Grecia e poi la punisce: Queirolo fa 2-0 poi sale in cattedra la capitana Tania Di Mario che firma due reti e permette all'Italia di volare sul 4-0. Inevitabile la riscossa delle elleniche nel terzo quarto ma le azzurre mantengono sempre 4 gol di vantaggio e si affacciano all'ultimo periodo avanti 6-2. Qui il Setterosa inizia alla grande e chiude il discorso con Radicchi, Bianconi e Di Mario per il 9-2.



Il finale è 10-4 per l'Italia di Fabio Conti che ha una tripletta a testa da Federica Radicchia e da Tania Di Mario.



Sarà l'Ungheria l'avversaria del Setterosa nella semifinale degli Europei femminili di pallanuoto in corso di svolgimento a Belgrado. Le magiare hanno battuto nei quarti la Francia 18-6, le azzurre in precedenza si sono imposte 10-4 sulla Grecia. Italia ed Ungheria si affronteranno domani alle 17.15. Sarà la rivincita della finale per il bronzo disputata a Budapest 18 mesi fa e vinta dalle magiare.