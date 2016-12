Pallanuoto, Europei 2016: Settebello show, Romania travolta

13 gennaio 2016

Seconda vittoria in altrettante gare per l'Italia agli Europei di pallanuoto in corso a Belgrado in Serbia. Dopo il successo all'esordio contro la Germania, il Settebello del ct Sandro Campagna supera 11-5 la Romania e resta a punteggio pieno. Gara mai in discussione e chiusa dopo tre quarti con gli azzurri avanti 9-2: sugli scudi Bodegas, autore di una tripletta. L'Italia tornerà in vasca venerdì alle 17.15 contro la Georgia.