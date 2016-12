Oscar Pistorius resta in carcere, ministro blocca la libertà condizionata

19 agosto 2015

Oscar Pistorius resta in carcere. Lo ha deciso il ministero della Giustizia sudafricano che ha sospeso la concessione della libertà condizionata all'ex atleta, rinviando la decisione alla commissione di revisione competente. Il sudafricano, da dieci mesi in carcere per l'omicidio della fidanzata Reeva Steenkamp , avrebbe dovuto essere scarcerato venerdì. Fatto che ha scatenato diverse polemiche in Sudafrica prima del dietrofront.

Il Dipartimento di Giustizia ha definito "prematura" la scarcerazione dell'ex campione paralimpionico dopo soli 10 mesi di carcere su una sentenza di cinque anni per l'omicidio della fidanzata Reeva Steenkamp. La portavoce del ministero, Mthunzi Mhaga, ha spiegato che la scarcerazione deve essere rivista ed esaminata da una commissione, anche se lo stesso Pistorius non ha mai presentato istanza. Pistorius avrebbe dovuto essere trasferito ai domiciliari in casa dello zio, in attesa del processo d'appello, in programma a novembre.