Orville e Julia, ultracentenari: l'emozione dei record dei 60 metri

20 marzo 2018

Aver superato i 100 anni di età e continuare a correre facendo registrare nuovi record. In tal caso i primati del mondo della specialità per atleti dai 100 ai 104 anni. E' quanto accaduto nel campionato Master Indoor, in corso a Landover (Maryland), che ha visto tra i protagonisti Orville Rogers e Julia Hawkins. Il primo, nato il 28 novembre 1917, ha corso i 60 metri in 19''13, mentre nella categoria femminile la 102enne ha chiuso la gara in 24''79. E poco importa se Orville e Julia non hanno vinto la batteria, nella quale correvano anche atleti più "giovani": i loro nomi entrano a pieno diritto nei libri di storia dell'atletica.