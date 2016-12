Omicidio Steenkamp: Pistorius potrebbe uscire dal carcere il 21 agosto

8 giugno 2015

Oscar Pistorius potrebbe uscire dal carcere il 21 agosto in libertà vigilata, a seguito della proposta dei servizi penitenziari sudafricani. Lo riferisce la BBC citando i media locali. L'atleta paralimpico, in prigione da 10 mesi per l'omicidio della fidanzata Reeva Steenkamp, è stato condannato a 5 anni di reclusione. L'accusa ha presentato appello chiedendo una pena più grave per omicidio volontario.