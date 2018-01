Olimpiadi: Italia, il piatto piange

10 gennaio 2018

Non solo, perché Gracenote spiega anche come saranno suddivise: un oro a squadre, nella sprint a tecnica libera di fondo (Pellegrino-Nockler), due argenti (Moioli nello snowboard e Giovannini nel pattinaggio velocità) e due bronzi con lo slittino di Fischnaller e la discesa libera di Paris. Fine. Non granché per una spedizione che, ha sottolineato il presidente del Coni Malagò, "è numericamente la più forte che abbiamo mai avuto".



E in effetti la previsione del numero uno dello sport italiano è decisamente più ottimistica: "Oggi andare alle Olimpiadi è diventato complicato, quasi come vincere una medaglia. In certe discipline per qualificarsi ci sono dei criteri selettivi molto complessi. Per cui ragazzi e ragazze sono massacrati per ottenere il pass olimpico. Abbiamo molte frecce al nostro arco per andare a medaglia. Non sono assolutamente scaramantico. Il sogno è arrivare in doppia cifra, è chiaro che il sogno più grande è vincere l’oro. Noi a queste Olimpiadi siamo presenti in tutti gli sport tranne che nell’hockey su ghiaccio. Su 102 discipline abbiamo ottenuto il pass per disputare le gare in 95. Non abbiamo mai avuto una spedizione numericamente così forte. Ovviamente Torino a parte perché il Paese ospitante è qualificato di diritto a tutte le discipline“.



Sarà e, in effetti, è tutto possibile. Però dalla previsione alla realtà lo scarto non dovrebbe essere molto ampio. Ma medagliere virtuale, dicevamo. Per Gracenote saranno Giochi dominati dalla Germania, che ha in potenziale 40 medaglie (14 ori, 12 argenti, 14 bronzi). Alle spalle dei tedeschi ci sono la Norvegia (38 medaglie: 14-11-13), la Francia (24 medaglie: 10-8-6), gli Stati Uniti (29: 9-11-9) e il Canada (33: 7-12-14). La Corea del Sud, paese ospitante, dovrebbe correre per 10 medaglie, sette delle quali, però, d'oro esattamente come l'Austria. Noi, come detto, dovremmo accontentarci di un solo primo posto. Pochino, ovviamente. Ma sono solo pronostici, sorretti dai numeri ma pur sempre pronostici. Cosa accadrà a PyeongChang lo scopriremo solo vivendo.