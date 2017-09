Olimpiadi invernali 2026, Salt Lake City e Denver pensano alla candidatura

15 settembre 2017

Il Salt Lake Tribune e il Denver Post hanno scritto, infatti, riguardo alcune discussioni nei comuni americani dello Utah e del Colorado. Salt Lake City è più propensa ad avanzare la propria candidatura, avendo organizzato i Giochi del 2002 e mantenuto in ottime condizioni le infrastrutture realizzate per quell'occasione. Colin Hinton, il presidente della Fondazione per l'eredità olimpica dello Utah, ha infatti dichiarato al Tribune: "Noi siamo pronti, favorevoli quando sarà tempo per gli Stati Uniti di ospitarli nuovamente. Dalla mia prospettiva, proverò a rendere l'area uno dei migliori luoghi al mondo per gli sport invernali".



E per evitare incomprensioni tra i due Stati americani interessati, sarà importante il lavoro diplomatico: "Se dovessero esserci contemporaneamente due proposte americane, ci vorrà uno sforzo per capire come mediare, in modo che tutti siano felici", ha affermato Jeff Robbins, presidente della commissione sportiva dello Utah.



A Denver, invece, furono assegnate le Olimpiadi del 1976, ma la città decise di rinunciare davanti a proteste pubbliche contro i Giochi invernali, poi assegnati a Montreal. È più grande di Salt Lake, ha ottime infrastrutture e a 50 anni di distanza avrebbe la possibilità di riscattarsi. Ma la montagna più vicina dista un'ora dal centro cittadino e gli impianti di pattinaggio di velocità e di salto dal trampolino non sono stati ancora costruiti.