Olimpiadi, il Cio cerca l'intesa: Parigi 2024, Los Angeles 2028

11 luglio 2017

Parigi e Los Angeles (quasi certamente in questo ordine) ospiteranno le due prossime edizioni delle Olimpiadi. Il Cio ha infatti deciso di ufficializzare le assegnazioni dei Giochi del 2024 e del 2028 in contemporanea a Lima, in Perù. Per l'ufficialità occorrerà attendere il 13 settembre, ma ormai sembra tutto fatto, col Cio impegnato a lavorare per trovare un'intesa tra le due città candidate per la spartizione delle assegnazioni prima della votazione.