Olimpiadi 2024: Parigi si candida ufficialmente

23 giugno 2015

Parigi scende in campo e si candida ufficialmente per ospitare le Olimpiadi del 2024 : lanciata quindi la sfida a Roma, Boston e Amburgo . La 'Ville Lumière' ha organizzato un evento di un'intera giornata per celebrare i Giochi e i punti forti della città che proveranno ad ospitare. "Siamo qui per vincere, siamo qui per arrivare fino in fondo e strappare la vittoria", ha detto Bernard Lapasset, coordinatore del progetto.

Lapasset, presidente della federazione internazionale di rugby ed ex vicepresidente del Comitato olimpico, uno dei due ambasciatori di Parigi 2024 insieme a Tony Estangue, triplice campione olimpico di canoa e oggi membro del comitato atleti del Cio, ha detto ancora: "La candidatura è il punto di arrivo di una preparazione molto positiva. Ora bisogna dare quello che abbiamo di meglio e combattere fino in fondo".



All'evento che si è tenuto alla Maison des Sports, sede del Comitato olimpico francese, c'erano più di 150 sportivi francesi tra cui due stelle come Renaud Lavillenie e Teddy Riner, entrambi multimedagliati e campioni olimpici a Londra 2012, nel salto con l'asta e nel judo. "Abbiamo tutti voglia di avere questi Giochi in casa quindi diamo tutti un po' del nostro tempo per far vedere che per noi conta, e per cercare di aver un impatto positivo", le parole di Lavillenie.



Grande emozione anche per Anne Hidalgo, sindaco di Parigi: "Andiamo, è cominciata, Parigi è qui e sarà all'appuntamento con la speranza portata da tutti questi atleti. Parigi è pronta a costruire una bella vittoria. Sono felice ed orgogliosa".