Oktagon Bellator Firenze, è tutto pronto

9 dicembre 2016

E' partito il conto alla rovescia per Oktagon Bellator Firenze, il prestigioso gala internazionale di sport da combattimento che sabato 10 dicembre a partire dalle 16:30 infiammerà l’arena del Mandela Forum. La vigilia del Main Event fiorentino è stata caratterizzata dalle operazioni del peso per i 36 top fighters pronti ad infiammare ring e gabbia dei famosi circuiti di kickboxing e mma: gli atleti hanno sostenuto le visite mediche e confermato la perfetta forma fisica nel rituale della bilancia, per poi incrociare gli sguardi a pochi millimetri di distanza negli immancabili face off. Grande pubblico al seguito per i faccia a faccia più attesi, su tutti quelli tra la beniamina di casa Gloria Peritore che ha incontrato a lungo lo sguardo ravvicinato di Denise Kielhotlz, rematch che assegnerà il titolo mondiale di Bellator kickboxing nei 56,6 kg.; bilancia e sguardi infuocati anche tra il pluricampione mondiale Giorgio Petrosyan eJordan Watson, talentuoso britannico avversario di re giorgio in Bellator Kickboxing, e quelli tra Alessio Sakara e Joey Felipe Beltran, col legionario atteso nel match clou della gabbia di Bellator mma.