OJ Simpson libero a ottobre sulla parola

20 luglio 2017

O.J. Simpson libero, a ottobre, sulla parola. È questa la decisione dei quattro giudici, che all'unanimità hanno votato la libertà vigilata. Il 70enne, ex stella Nba, è in carcere da 9 anni per associazione a delinquere, rapina e sequestro di persona: nel 2007 fece irruzione, armato, in una camera d'hotel di Las Vegas. La condanna era stata di 33 anni con possibilità di uscire, sulla parola, dopo 9 anni.