Nuoto, Mondiali Kazan: Setterosa ko ai rigori, Olanda in finale

5 agosto 2015

Rigori fatali per il Setterosa che vede la sua marcia fermarsi in semifinale ai Mondiali di nuoto di Kazan . L'Italia del ct Fabio Conti cede 10-9 ai penalties all 'Olanda, vincitrice come nel 2014 agli Europei di Budapest: le azzurre partono male, vanno sotto 5-1 ma poi rimontano con grande orgoglio fino al 5-5. Nella lotteria dei rigori pesano due errori di Emmolo. Le oranje si giocano l'oro con gli Usa, per l'Italia la finalina con l'Australia.

L'Italia si ferma in semifinale, ancora ai rigori, e ancora contro l'Olanda, come negli Europei 2014 di Budapest. Il Setterosa si giocherà la finale per il bronzo contro l'Australia (venerdì alle 20.30) e proverà a riscattare una prova dai due volti contro le oranje del ct Havenga. Le azzurre partono male, sbagliano l'approccio e si trovano sotto 4-0, diventato 5-1 all'intervallo: sullo 0-0 il capitano Tania Di Mario fallisce un rigore, poi l'Olanda si scatena e va a segno con Van der Sloot e una scatenata Megens, autore di quattro gol.



L'Italia accorcia nel terzo periodo con Garibotti (secondo gol dopo quello di Radicchi) ma è nel quarto quarto che il Setterosa si scatena: Gorlero è una saracinesca mentre davanti Radicchi, Queirolo e Aiello firmano i gol che valgono la parità sul 5-5. Il match va così ai rigori: Bianconi replica a Smit per portare il confronto a oltranza, poi però Aarts blocca per la seconda volta la conclusione di Emmolo e il gol di Van der Sloot diventa quello decisivo per la finale. L'Olanda vice campione d'Europa si giocherà l'oro contro gli Stati Uniti mentre il Setterosa se la vedrà contro l'Australia per un podio iridato che manca dall'argento di Barcellona 2003.