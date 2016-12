Nuoto, Mondiali in vasca corta: oro per la Pellegrini nei 200 sl In Canada anche l'argento per la staffetta femminile 4x100 sl

7 dicembre 2016

La prima giornata della tredicesima edizione dei Mondiali di nuoto in vasca corta di Windsor, in Canada, si illumina subito d'azzurro. Federica Pellegrini ha vinto l'oro nei 200 stile libero femminili con il tempo di 1'51"73. La nuotatrice azzurra ha battuto in rimonta l'ungherese Katinka Hosszu, seconda in 1'52"28. Terza la giovanissima canadese Taylor Ruck che chiude in 1'52"50". Una medaglia che cancella la delusione per le Olimpiadi di Rio.



"Sono contentissima, questa medaglia chiude il cerchio di una carriera". Così Federica Pellegrini ha commentato la vittoria nella finale dei 200 stile libero femminili ai Mondiali di nuoto in vasca corta di Windsor. Un oro che ancora le mancava nella sua ricchissima bacheca. "Nuotavo in corsia tre e per un po' ho pensato a quella dannata finale olimpica di Rio", ha spiegato la campionessa veneta. "Soprattutto il pregara è stato difficile. Poi mi sono sciolta, sono entrata in acqua ed ho fatto la gara perfetta in rimonta come piace a me. Battere una come Katinka Hosszu - ha aggiunto - è sempre difficile e stimolante. L'avevamo preparata così con il mio allenatore ed è riuscita una gara perfetta". "Questa medaglia è il frutto del sacrificio e della voglia di non mollare mai che fanno parte del mio dna anche a 28 anni", ha concluso Pellegrini.



Si chiude il mio "slam" dei 200 stile con l'ultimo oro che mi mancava....grazie a tutti per il sostegno...è un sogno che diventa realtà spero di dormire questa notte #buongiornoItalia #buonanotteame Una foto pubblicata da Federica Pellegrini (@kikkafede88) in data: 6 Dic 2016 alle ore 20:52 PST

AZZURRE D'ARGENTO NELLA 400X100 SL La Pellegrini si è poi regalata l'argento chiudendo la 4x100 sl in 52"19, ultima frazionista dopo Erika Ferraioli 53"51, Silvia Di Pietro 52"06 e Aglaia Pezzato (52"52) per un totale di 3'30"28. E' lo stesso quartetto - due romane e poi due venete - del bronzo di Doha 2014, che aveva preso la medaglia col record italiano in 3'29"48. Stavolta il crono è bastato per chiudere dietro solo le americane (3'28"82) anche se in acqua le canadesi avevano nuotato più veloci, ma sono state squalificate per aver invertito terza e quarta concorrente..

