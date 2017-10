Nuoto, l'avvocato del dottor Porcellini: "Magnini e altri atleti estranei all'inchiesta doping"

7 ottobre 2017

Manetti ha voluto scagionare l'ex campione del mondo dei 100m stile libero, indagato insieme al collega Michele Santucci dalla Procura antidoping di Nado Italia per la violazione degli art.2.2 (uso o tentato uso di sostanze dopanti) e 2.9 (favoreggiamento). L'estraneità ai fatti di Magnini è stata già accertata dalla Procura pesarese che aveva archiviato la sua posizione in quanto, anche in base a intercettazioni e pedinamenti, non risultava aver ricevuto né utilizzato la sostanza.



Per questo motivo, il prossimo 7 novembre Magno potrebbe essere chiamato in Tribunale e sedere sul banco del testimone per difendere Porcellini, sulla cui innocenza è pronto a giurare l'avvocato Manetti, che ha ribadito "la assoluta correttezza professionale dell’operato del dottor Porcellini, il medico sportivo più vincente oggi in Italia nelle varie discipline, tramite i suoi pazienti".



Infine, il legale ravennate ha assicurato sull'esito del processo penale e quello sportivo a cui saranno sottoposti Magnini e Santucci: "I miei assistiti hanno totale fiducia che l’istruttoria processuale dimostrerà la totale infondatezza di qualunque ipotesi di doping sportivo, locale e nazionale".