Nuoto, Dall'Aglio morto per un arresto cardiocircolatorio

10 agosto 2017

Il nuotatore Mattia Dall'Aglio è morto per un arresto cardiocircolatorio. A stabilirlo è stata l'autopsia sul corpo del 24enne deceduto domenica in una sala adibita a palestra nei pressi della piscina dei vigili del fuoco a Modena. Secondo le prime notizie sugli esami autoptici, il cuore del ragazzo sarà inviato in un centro specializzato a Padova per accertamenti, per chiarire con maggiore precisione la dinamica del decesso.