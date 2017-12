Nibali, è ufficiale: "Non farò il Giro. Vado al Tour"

14 dicembre 2017

Vincenzo Nibali non correrà il Giro d'Italia nel 2018 per concentrare tutte le sue forze sul Tour de France. E' stato lo stesso ciclista siciliano ad annunciarlo nel corso di una conferenza stampa con tutto il team Bahrain Merida in Croazia. "La decisione prima di tutto di fare il Tour inizia più di un anno fa quando siamo partiti con la nuova squadra, il Team Bahrain Merida, e il primo obiettivo era fare il Giro per consolidare la squadra. Poi l'obiettivo secondario era passare al Tour", ha spiegato Nibali in un video sul canale YouTube di TuttoBiciWeb.



"Ora che abbiamo una squadra più consolidata, con un gruppo più omogeneo, anche su richiesta del team, abbiamo trovato più opportuno il percorso del Tour de France", ha aggiunto.

Nibali, che nel 2017 ha corso Giro e Vuelta con quest'ultima corsa che rischia di vincere dopo la positività riscontrata a Chris Froome, ha motivato questa scelta per il percorso allestito dagli organizzatori del Tour, "molto più nervoso rispetto alle precedenti edizioni e quindi più adatto alle mie caratteristiche. E' un tracciato che si adatta a corridori come Bardet e Pinot ed ha prove a cronometro più brevi. E' un percorso più vario. Il percorso della Grande Boucle mi ha dato una motivazione in più".