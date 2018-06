Nhl, i Penguins fanno il bis: è ancora Stanley Cup

12 giugno 2017

I Pittsburgh Penguins hanno vinto la Stanley Cup per il secondo anno consecutivo battendo per 2-0 i Nashville Predators in gara-6 della finale del campionato Nhl di hockey su ghiaccio. I Penguins hanno chiuso la serie sul 4-2 aggiudicandosi la loro quinta Stanley Cup. La franchigia della Pennsylvania è la prima a vincere il trofeo per due anni di fila 19 anni dopo Detroit.