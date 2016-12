Nfl: Tom Brady fa volare i Patriots, cadono i Broncos

28 novembre 2016

I Patriots battono 22-17 i Jets in rimonta grazie a una grande prestazione di Tom Brady che, a 39 anni, scrive una nuova pagina di storia Nfl. Il quarterback di New England vince la sua 200esima gara in carriera e aggancia un'altra leggenda del calibro di Peyton Manning. Per Brady 2 passaggi da touchdown compreso quello decisivo a Malcolm Mitchell a 1'56" dalla fine. I Broncos, campioni in carica, vengono sconfitti 30-27 all’overtime dai Chiefs.