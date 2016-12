Nfl, Superbowl 50: apoteosi Broncos, Panthers al tappeto

8 febbraio 2016

A precedere il Superbowl ecco la splendida esibizione di Lady Gaga che, in vestito rosso fuoco e scarpe del colore della bandiera americana, esegue l'inno nazionale statunitense davanti agli occhi dei 71.000 tifosi accorsi al l Levi's Stadium. Terminato il primo show musicale, scendono in campo le squadre: con i quarterback Manning e Newton (Mvp della stagione) apparsi sotto tono, ecco che a dominare il match è la difesa dei Broncos. Il primo episodio che certifica la serata negativa di Newton avviene nel primo quarto quando il linebacker Von Miller beffa il Qb dei Panthers colpendo il pallone che viene subito messo in touchdown da Jakcson. Nel secondo quarto Carolina torna a farsi sotto con un Td realizzato da Steward che supera con un balzo la retroguardia di Denver. All'intervallo i Broncos conducono 13-7.



Nell'attesissimo spettacolo dell'halftime ad esibirsi sono questa volta Beyoncé, i Coldplay e Bruno Mars. Al rientro in campo dagli spogliatoi continuano a prevalere le difese: McManus realizza il field gol per il 16-7 Broncos. Von Miller, eletto poi Mvp del Super Bowl, intercetta ancora Newton e per i Panthers di coach Ron Rivera è notte fonda. Nel quarto quarto l'outside linebacker di Denver si supera colpendo al braccio l'irriconoscibile Cam che perde palla a un passo dalla end-zone. Nell'azione seguente Anderson sfonda il muro dei Panthers siglando il touchdown decisivo per i Broncos che chiudono sul 24-10. Per Denver si tratta del terzo Super Bowl della storia dopo quelli del 1997 e del 1998. Manning, 40 anni il prossimo marzo, potrebbe dare l'addio al Football dopo il secondo trionfo personale.