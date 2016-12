Nfl: Seahawks in orbita, Rams regolati

16 dicembre 2016

Se in trasferta le cose non vanno proprio alla grande (due sconfitte nelle ultime due, cinque giorni fa il ko 38-10 in casa di Green Bay), in casa i campioni del Super Bowl 2014 viaggiano come una fuoriserie (record 7-0, unica squadra della Nfl ancora imbattuta tra le mura amiche). Dopo il touchdown di Luke Wilson a inizio secondo quarto Los Angeles sbatte a ripetizione contro la difesa dei Seahawks e riesce a mettere punti sul tabellone solo grazie al field goal dalle 36 yards di Greg Zuerlein. Troppo poco per poter mettere sotto i Seahawks, che nel secondo tempo amministrano e archiviano la pratica con un giro in end zone per quarto (nel terzo periodo Baldwin, chiude poi Lockett ricevendo un passaggio siderale da 57 yards di Wilson).