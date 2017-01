Nfl: Rodgers trascina i Packers ai playoff, flop Redskins

2 gennaio 2017

Ultima giornata di regular season e ultimi verdetti in Nfl . I Packers vincono 31-24 il match di Detroit contro i Lions grazie a una prova super del quarterback Aaron Rodgers , capace di lanciare 300 Yds con 4 Td pass. Green Bay vola così ai playoff. Fuori dalla post-season anche i Redskins che pagano amaramente la sconfitta per 19-10 subita in casa per mano dei New York Giants, già sicuri del passaggio alla seconda fase.

I Patriots battono 35-14 i Dolphins e si aggiudicano il titolo di miglior squadra di tutta la regular season Nfl (e quindi anche della speciale classifica di Afc) con un record di 14 vittorie e 2 sconfitte. New England conquista anche il vantaggio del fattore campo dei playoff di Conference. Per Tom Brady 276 yards lanciate con 3 Td pass. Bye al primo turno anche per Atlanta e Kansas City che si impongono rispettivamente 38-32 sui New Orleans Saints e 37-27 sui San Diego Chargers. Si chiude, invece, con un ko (27-13) contro i Philadelphia Eagles il cammino in regular season dei Dallas Cowboys, già certi del primo posto nella Nfc. Per la prima volta dal 2003 (Bucs e Raiders), non accedono ai playoff le squadre che si sono giocate l'ultimo Super Bowl, i Denver Broncos campioni uscenti (vincenti 24-6 sui Raiders) e i Carolina Panthers, battuti nella notte 17-16 dai Tampa Bay Buccaneers.