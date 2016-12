Nfl: rimonta Raiders, stop Texans alla frontiera

22 novembre 2016

In Nfl due passaggi di Derek Carr in TD Zone nell'ultimo quarto regalano ai Raiders il successo sui Texans e contemporaneamente la vetta della American Football Conference. Nel primo match della storia giocato in Messico allo stadio Atzeca, Houston si ferma alla frontiera e torna a casa con una sconfitta maturata per 27-20 soltanto nell'ultimo periodo, quando il quarterback dei californiani manda in touch down Olawale e Cooper ribaltando il match.