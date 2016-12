Nfl, playoff: Seattle e Green Bay passano il turno

11 gennaio 2016

Con le due gare di Nfc si è completato il Wild Card Round: i primi a staccare il pass per il Divisional Round sono stati i Seahawks, vincenti col brivido (anche per il gelo, con temperature di -21°!) 10-9 in casa dei Vikings. Nella notte nessun problema per i Packers, capaci di superare 35-18 in trasferta i Redskins. Nel prossimo turno Seattle sarà di scena a Charlotte con Carolina, mentre Green Bay giocherà sul terreno dei Cardinals.

L'immagine decisiva del primo match di Nfc sta tutta nel calcio da 27 yards di Walsh a 27'' dal termine dell'incontro: sembra tutto scritto, con i Vikings capaci di giocare lo scherzetto ai più quotati Seahawks. Ma il sorpasso non arriva: clamoroso errore del kicker di Minnesota, con Seattle che tira un sospiro di sollievo e accede per il rotto della cuffia al Divisional Round. Atmosfera incandescente, si fa per dire: a Minnesota è il gelo a dominare nel 9-10 finale, con temperature in picchiata verso i -21°, nonostante splenda il sole. Ora sulla strada di Seattle ci sarà Carolina, domenica a Charlotte, per un incontro con vista sulla finale di Conference. Servirà però un'altra squadra, molto più concentrata di quella vista stanotte.



Nell'ultimo match targato wild card Washington è protagonista di un grande avvio: parziale di 11-0, prima di subire la furia di Green Bay. L'inizio difficoltoso dei Packers coincide con il passaggio a vuoto di Aaron Rodgers: quando il qb di rialza gli ospiti iniziano a macinare punti. E chiuderà con 210 yards e due touchdown, elevandosi a protagonista del 18-35 finale. A proposito: è la quarta vittoria esterna nel Wild Card Round, non era mai accaduto che tutte le squadre ospiti passassero il turno. Fattore campo annullato. E ora i Packers andranno saranno chiamati al difficile impegno in Arizona: Cardinals favoriti anche per il risultato maturato durante la regular season, dove i padroni di casa si sono imposti 38-8.